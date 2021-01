Esselunga, i Job Day quest’anno sono online: i prossimi appuntamenti

A causa della pandemia l’appuntamento con l'iniziativa finalizzata alla ricerca e selezione di personale per i punti vendita Esselunga si svolge online. Sono aperte le candidature per le tappe di Como e Lucca

Tornano anche quest'anno i Job Day di Esselunga. Si tratta di un appuntamento annuale che l'azienda dedica al reclutamento per coprire i posti di lavoro disponibili all’interno dei vari punti vendita del gruppo. Solitamente l’incontro avveniva in alcuni dei punti vendita delle maggiori città italiane. Si trattava di eventi a numero chiuso a cui si accedeva soltanto tramite invito. All'evento, infatti, venivano convocati soltanto i candidati più in linea con i requisiti dell'azienda.

Quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, l’appuntamento si svolgerà da remoto e le selezioni per lavorare nei negozi Esselunga, i virtual Job Day, si svolgeranno online. I prossimi appuntamenti sono il 10 febbraio (Virtual Job Day Esselunga 2021 Como) e il 24 febbraio (Virtual Job Day Esselunga 2021 Lucca).

Figure ricercate

Anche la partecipazione ai virtual Job day Esselunga 2021 è a numero chiuso e su invito. Le persone interessate possono iscriversi gratuitamente e prenderanno parte alle selezioni che sono attualmente in corso, individuando la tappa che è di loro interesse.

Saranno i recruiter di Esselunga a contattare i candidati che sono maggiormente in linea con le posizioni aperte.

Durante questi appuntamenti le figure più richieste sono:

addetti alle vendite;

cassieri;

allievi carriera direttiva;

latticini e salumi;

frutta e verdura;

macelleria;

gastronomia;

pescheria;

panetteria.

I candidati convocati hanno la possibilità di conoscere l'organizzazione, scoprire i percorsi di crescita professionale all’interno dell’azienda e incontrare il team di selezione: l’iniziativa prevede, infatti, una presentazione della realtà Esselunga e, a seguire, i colloqui individuali con i selezionatori. I Job Day Esselunga si rivolgono in particolare a chi "ritiene di aver un ottimo orientamento al cliente, buone capacità organizzative, spirito di iniziativa e a chi cerca un lavoro dinamico e con concrete possibilità di crescita".

I prossimi Virtual Job Day Esselunga sono in programma nelle seguenti date

Virtual Job Day Como – 10 febbraio 2021. Candidature dal 18 al 31 gennaio;

Virtual Job Day Lucca – 24 febbraio 2021. Candidature dal 1° al 14 febbraio.

Per candidarsi al Virtual job e scoprire i prossimi eventi potete visitare questo indirizzo.