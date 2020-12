Estate 2021, noto tour operator offre nuove opportunità a giovani (diplomati e laureati) e non solo

Nuove opportunità di lavoro presso la San Marino Tourservice Spa. Si selezionano in tutta Italia e per l’estero group leader, medici e infermieri, animatori e insegnanti di lingua inglese

Nuove opportunità di lavoro per giovani diplomati e laureati in vista della prossima stagione estiva. San Marino Tourservice Spa seleziona e forma su tutto il territorio nazionale le seguenti figure professionali.

1)Group Leader Estero/Italia: requisiti

Giovani motivati, diplomati o laureati, con predisposizione al lavoro con bambini e adolescenti, spirito organizzativo, dinamismo, capacità di lavorare in team, flessibilità e senso di responsabilità da destinare, in qualità di group leader animatore/accompagnatore, ai soggiorni studio all’estero e alle vacanze tematiche in Italia, organizzati e gestiti direttamente dal Gruppo.

I candidati dovranno avere almeno 23 anni compiuti per i soggiorni studio all’estero e 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia, diploma di scuola secondaria superiore, conoscenza lingua inglese per l’estero (almeno livello B1). Si richiede una disponibilità minima per un turno di 15 giorni (sarà preferito chi sarà disponibile per almeno 4 settimane consecutive), dalla fine di Giugno alla fine del mese di Luglio 2021. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico dell'organizzazione.

Tutti i candidati selezionati saranno invitati a partecipare a un incontro di selezione/formazione gratuito, della durata di un giorno, tenuto da nostro personale qualificato che si terrà in diverse città italiane nei mesi di aprile/maggio 2021

2) Medici e infermieri in Italia

Medici/Infermieri laureati ed iscritti all’Albo Professionale per strutture in Italia. Si richiede la disponibilità minima per un turno di 15 giorni (con possibilità di lavorare per 2 o più turni anche consecutivi) dalla fine di Giugno alla fine di Luglio 2021, predisposizione al lavoro con bambini e adolescenti, al lavoro in team, flessibilità, dinamicità. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico dell'organizzazione. Età massima 60 anni.

3) Medici estero

Medici laureati ed iscritti all’Albo Professionale per strutture all’estero. Conoscenza lingua inglese livello B1. Si richiede la disponibilità minima per un turno di 15 giorni (con possibilità di lavorare per 2 o più turni anche consecutivi) dalla fine di Giugno alla fine di Luglio 2021, predisposizione al lavoro adolescenti, al lavoro in team, flessibilità, dinamicità. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico dell'organizzazione. Età massima 60 anni.

4) Animatori laureati in Scienze Motorie per strutture in Italia che si occuperanno dell’organizzazione di attività sportive (calcio, basket, pallavolo, beach-volley) e della gestione dei ragazzi nelle diverse fasi delle stesse. Si richiede la disponibilità minima di 15 giorni (con possibilità di lavorare per 2 o più turni anche consecutivi), esperienza di lavoro in campo sportivo con gruppi di bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, intraprendenza, pazienza e problem solving. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico dell'organizzazione.

5) Insegnanti di lingua inglese in Italia

Per ragazzi dai 7 ai 13 anni in strutture turistiche in Italia – si occuperanno della gestione di gruppi durante attività in lingua inglese. Si richiedono: competenze in ambito didattico con esperienza pratica dimostrabile nell’insegnamento della lingua inglese, preferibile possesso di certificati/attestati abilitanti all’insegnamento della lingua inglese (ad esempio CELTA, DELTA, TEFL, TESOL), capacità di organizzare attività didattiche e ludiche in lingua inglese, disponibilità minima di 15 giorni (con possibilità di lavorare per 2 o più turni anche consecutivi), predisposizione al lavoro con bambini e adolescenti, spirito organizzativo, dinamismo. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico dell'organizzazione.

Come candidarsi

Tutte le persone interessate possono avere maggiori informazioni, registrarsi e inviare la propria candidatura al seguente indirizzo.