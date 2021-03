Da Bologna a Firenze passando per Napoli: FedEx assume, 800 posti di lavoro negli hub italiani

Oltre Padova dove l’attività di reclutamento è già iniziata, le figure che entreranno a far parte dell’organico si occuperanno dello smistamento dei pacchi. Reclutamento anche per le sedi di Ancona, Bari e Fiano Romano

Ottocento posti di lavoro per 7 sedi in tutta Italia, da Nord a Sud. E’ la mega campagna di assunzioni che FedEx Express, la società di trasporto specializzata in spedizioni espresse, ha messo in piedi. Le figure che entreranno a far parte dell’organico si occuperanno dello smistamento dei pacchi negli hub nazionali. Oltre Padova - dove l’attività di reclutamento è già iniziata -, gli addetti al servizio saranno assunti nelle sedi di Ancona, Bari, Bologna, Fiano Romano, Firenze e Napoli Teverola.

I nuovi assunti sostituiranno i fornitori esterni che, fino ad ora, avevano supportato FedEx in questo servizio. “La nuova organizzazione - spiega l’azienda in una nota - riflette la fiducia di FedEx nel mercato italiano ma anche la sua ambizione di fornire un servizio affidabile, competitivo e agile, in grado di rispondere rapidamente alle richieste e ai trend del mercato”.

FedEx ha inoltre commissionato lo sviluppo di una nuova struttura all'avanguardia nel Nord Italia, nei pressi di Novara, che dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2022. “Questo nuovo sito consentirà l'ampliamento della capacità e dell'efficienza del network in tutto il Paese - conclude la nota - per soddisfare le esigenze di un mercato in rapida crescita trainato da e-commerce ed evoluzione digitale”.

Il piano di investimenti include anche la riprogettazione del network italiano con l’obiettivo di renderlo più stabile ed efficiente. “Nell'ambito della revisione del network, l’hub di Piacenza non svolge più un ruolo centrale nelle attività distributive - fanno sapere dall’azienda. Le attività di smistamento pacchi svolte presso questa struttura cessano a seguito della chiusura del contratto di appalto sul sito. La cessazione dell’attività non avrà ricadute occupazionali sul personale dell'azienda”.