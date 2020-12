Dai manager agli operai, Ferrero assume in tutta Italia: le posizioni aperte e come candidarsi

Il noto colosso del settore alimentare seleziona personale in vista di assunzioni e stage sia in Italia che all’estero. Al momento l'azienda piemontese assume operai e impiegati in Campania, Basilicata, Lombardia e Piemonte

Ferrero, il noto colosso del settore alimentare seleziona, periodicamente, personale in vista di assunzioni e stage sia in Italia che all’estero. Al momento l'azienda piemontese assume operai e impiegati in Campania, Basilicata, Lombardia e Piemonte.

Le figure richieste

L'azienda sta infatti cercando tre profili: facilities manager, plant opereting planning manager e operai. Tutte le figure avranno spazio di crescita, contratti (a tempo determinato e indeterminato) e compenso salariale adeguato alle mansioni svolte. Per poter ambire al posto il candidato deve avere capacità interpersonali e comunicative, flessibilità, precisione.

Come candidarsi

Gli assunti si occuperanno soprattutto del cliente e del prodotto per ottenere risultati brillanti e saranno inseriti negli stabilimenti di Sant'Angelo dei Lombardi (in provincia di Avellino), Balvano (in provincia di Potenza), Alba (in provincia di Cuneo) e Pozzuolo Martesana (nel milanese). Per candidarsi basta collegarsi al sito della Ferrero, cliccando quì.