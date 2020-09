Opportunità Ferrero, come lavorare con la multinazionale che assume in Italia e all'estero

Chiamata in casa Ferrero. La multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari sta cercando personale da assumere e anche da prendere in stage, sia in Italia che all’estero. Al momento le ricerche sono concentrate su operai e altri profili da inserire in organico in Piemonte, nell’headquarter di Alba, e in Campania e Basilicata. Oltre a professionisti che abbiano già maturato esperienza, Ferrero sta cercando anche giovani per dei tirocini.

I profili ricercati da Ferrero

Il brand, proprietario di vari marchi come Nutella, Tic Tac, Kinder, Ferrero Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee, Estathé, Gran Soleil e Duplo sta cercando una serie di profili per da assumere nella sede di Alba, in provincia di Cuneo. Tra questi spc specialist, project engineer, investment planning specialist, junior brand manager, sustainable packaging design specialist, organization & improvement project manager, material handling project engineer, information technology - production planning specialist.

Per le altre sedi, invece, Ferrero cerca shift operative leader e maintenance shift leader (da assumere a Balvano, in provincia di Potenza) e senior industrial controller (da inserire nella sede di Sant’Angelo dei Lombardi, ad Avellino). Attualmente, inoltre, sono aperte delle posizioni anche all’estero. I settori sono Marketing, Amministrazione, Finanza e Controllo, HR Vendite, Produzione, Supply Chain, Contabilità, Ricerca e Sviluppo, e i paesi India, Australia, Polonia e Belgio.

Le selezioni

Le selezioni Ferrero variano in base alle figure ricercate e sono generalmente articolate in quattro fasi. La prima è costituita dallo screening delle candidature cui segue la somministrazione di test attitudinali induttivi, numerici e verbali. I candidati che superano i questionari, possono accedere all’assessment center che può essere seguito da colloqui con gli addetti HR e i responsabili di linea.

Lavora con noi, come candidarsi in Ferrero

Per lavorare in Ferrero bisogna accedere alla sezione lavoro del portale web www.ferrero.it. Tramite quest’area, infatti, è possibile accedere alla piattaforma riservata alle carriere del gruppo, sulla quale vengono pubblicate le opportunità di impiego disponibili. Attraverso il click alla pagina online “Lavora con noi” è possibile inviare il proprio curriculum vitae tramite l’apposito form.