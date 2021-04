L'estate si avvicina, come lavorare nel turismo: al via la campagna di recruiting per 400 figure

Animatori, assistenti turistici, personale con una preparazione specifica per operare in sala, personale addetto al food & beverage, risorse da inserire nell’ufficio prenotazioni sono le figure cercate da Fruit Viaggi

L’estate si avvicina e con essa si muove tutto il settore. Nonostante la pandemia, il turismo prova timidamente a ripartire. Ecco perché l’operatore Fruit Viaggi dà il via a un’ambiziosa campagna di recruitment che punta a identificare ben 400 figure da inserire nei team delle differenti strutture ricettive in apertura per la stagione 2021 e nel proprio organico.

La campagna

"People - Recruitment Days” è il nome dell’iniziativa che attraverso una piattaforma online dà luogo a tutti i colloqui con i candidati scelti per la fase finale della selezione sulla base dei curricula inviati. Animatori, assistenti turistici, personale con una preparazione specifica per operare in sala, personale addetto al food & beverage, risorse da inserire nell’ufficio prenotazioni sono le figure cercate. Per poter accedere alle selezioni sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo people@fruitvillage.it.

Già durante le operazioni di recruitment, Fruit Viaggi darà il via al percorso formativo incentrato sulle strutture ricettive che apriranno i battenti nei prossimi mesi con un focus preciso e attento su tutti i protocolli legati alla sicurezza, incentrati sulla salubrità di spazi e attività e sulla massima tutela della salute degli ospiti.