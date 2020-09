Come lavorare nel mondo dei videogiochi, GameStop assume in tutta Italia

Lavorare nel mondo dei videogiochi. GameStop Corporetion, una della maggiori realtà al mondo del settore, cerca personale da assumere negli store, ma anche per stage in sede. I profili ricercati al momento sono addetti alle vendite e stagisti addetti alle vendite, ma anche addetto ricerca selezione del personale, stagista area HR e impiegato HR.

I profili ricercati da GameStop

Per gli addetti alle vendite, che non abbiano un’età superiore ai 24 anni, si tratta di un contratto a chiamata. Le sedi di lavoro si trovano a Senigallia e Jesi (Ancona), Pesaro, Fermo, Ancona, Civitanova Marche (Macerata), Lenate sul Seveso e Villasanta (Monza Brianza), Cinisello Balsamo (Milano), Livorno, Lucca, Cascina e Montecatini (Pistoia), Viareggio (Lucca), Pontedera (Pisa), Empoli e Campi Bisenzio (Firenze), Siena e provincia (Sinalunga), Sesto Fiorentino (Firenze), Follonica (Grosseto) e Arezzo.

Per gli stagisti, invece, è previsto un compenso di 600 euro al mese per un tirocinio di 6 mesi. L’orario di lavoro è full time di 40 ore a settimana ed è organizzato su turnazioni, dal lunedì alla domenica. Le sedi di lavoro sono Biella, Messina, Cesano Boscone (Milano), Palermo, Fiumicino (Roma), Pontecagnano Faiano (Salerno), Torreano Martignacco (Udine), Aprilia (Latina), Grosseto, Viterbo, Curno (Bergamo), Varese, Novara, Genova, Moncalieri (Torino) e Rimini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come candidarsi

Inoltre da GameStop sono in atto selezioni per lavorare in sede, a Buccinasco in provincia di Milano. Lì i profili ricercati sono di addetto ricerca selezione del personale, stagista area HR e impiegato HR. Ai candidati è richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, e capacità organizzative e di ascolto. Devono inoltre essere in grado di raggiungere la sede con un mezzo proprio. Per inviare la propria candidatura basta consultare la pagina del sito alla sezione “Lavora con noi”.