Gdo e logistica, le offerte di lavoro in vista del Natale: 3.000 posizioni aperte, come candidarsi

Gdo e offerte di lavoro. Una buona notizia per oltre 3.000 persone alla ricerca di un guadagno. La multinazionale italiana Gi Group, infatti sta cercando alcuni profili da inserire nei settori della Grande Distribuzione Organizzata e nella logistica per Natale 2020.

Supermercati e magazzini degli store online si stanno preparando a un picco dell’attività: sempre in crescita infatti la richiesta di generi alimentari e di beni di prima necessità. Inoltre, ci si prepara ad affrontare la festività dove, notoriamente, si ha un picco dei consumi. A queste si aggiungono anche altre occasioni di acquisto in saldo, come il Black Friday o le settimane promozionali in vista delle feste natalizie.

Mentre non si sa come risponderanno le altre attività commerciali in seguito alle strette dei vari decreti nazionali, la Gdo è da sempre considerata tra i settori indispensabili, così come la logistica, oggi più che mai legata a doppia mandata al mondo digitale, dunque alla gestione di e-commerce che segna il nuovo trend di consumo degli italiani.

Le figure richieste

Nella Grande Distribuzione Organizzata Gi Group ricerca circa 1.500 figure soprattutto in ambito banchi specializzati (gastronomia, macelleria, ortofrutta, pescheria) e cassa. Le posizioni aperte prevedono disponibilità a tempo pieno o part-time e sono rivolte sia a chi ha già esperienza nel ruolo e sta cercando una nuova opportunità, sia a chi guarda per la prima volta al mondo del lavoro.

Nel settore Logistics, invece, ci sono oltre 1.700 posizioni aperte. Si ricercano sia profili junior ed entry level sia già skillati con esperienza in magazzino, con disponibilità full time o part time e a lavorare su turni. Per queste posizioni in particolare si richiede una elevata attenzione agli aspetti della sicurezza sul lavoro e costituisce requisito preferenziale l’essere automuniti.

Dove e come candidarsi

La ricerca è rivolta a tutto il territorio nazionale, con grande richiesta in alcune regioni del Centro-Nord e nelle Isole: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia per il settore Gdo. Per il settore Logistics ci sono posizioni aperte in dodici regioni, tra cui Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Liguria, Abruzzo, Toscana, Sicilia, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia e Friuli. Tutte le candidature possono essere inoltrate registrandosi e inviando il proprio curriculum al portale myGiGroup.