Google cerca studenti da assumere in tutto il mondo: come lavorare per il colosso internazionale

È quotata in borsa. È considerata una delle realtà aziendali con il miglior ambiente di lavoro. Ha uffici in tutto il mondo, dalla California - dove ha sede - all’Italia, e più precisamente a Milano. Google, il colosso internazionale, amplia la sua squadra e cerca studenti universitari per tirocini e stage. Il prossimo Business Intern così partirà la prossima estate. I candidati avranno la possibilità di lavorare negli uffici di Google in Europa ma anche in Italia. È possibile presentare la propria candidatura fino al 25 novembre 2020.

Gli stage attivi all’interno del programma Business Intern 2021 riguardano le seguenti aree: GCS Sales and Operations, Large Customer Sales, Google Cloud e Marketing. La prima area, che è quella del Google Customer Solutions, si occupa di aiutare le aziende a gestire la propria presenza online e ad accrescere le opportunità di business, proponendo strategie e business plan. Il comparto Large Customer Sales, in collaborazione con inserzionisti e agenzie pubblicitarie, è preposto alle campagne di promozione online sottese a strategie digitali che vogliono accrescere la notorietà di un brand sulle piattaforme digitali.

Poi ci sono i team Google Cloud e Marketing. I primi si occupano di promuovere la tecnologia “cloud” aiutando i clienti a scoprire i vantaggi che la tecnologia può offrire soprattutto in termini di organizzazione del lavoro. I secondi, infine, hanno un compito ben preciso: dimostrare come i prodotti Google possono essere utili nella vita di tutti i giorni e, soprattutto, per ogni tipo di attività. Quale che sia l’area per cui si presenta la candidatura, bisogna ricordare però che Business Intern 2021 è rivolto esclusivamente a studenti universitari che frequentano l’ultimo anno del corso di laurea o di un master universitario.

E’ preferibile, ma non indispensabile, aver già svolto uno stage in un settore Vendite, Analysis, Marketing o Customer Service. La selezione avviene sulla base della valutazione dei curricula pervenuti. La business area in cui si svolgerà il tirocinio, poi, sarà scelta anche in base a qualifica e skills che ogni candidato metterà in evidenza nel proprio cv. I tirocini dureranno minimo 3, massimo 6 mesi e inizieranno la prossima estate.

I tirocini si svolgeranno in una delle sedi di Google tra Vienna, Bruxelles, Praga, Copenaghen, Madrid, Helsinki, Parigi, Atene, Zagabria, Budapest, Milano, Amsterdam, Varsavia, Lisbona, Stoccolma e Bratislava e, inoltre, mandando la propria candidatura si farà domanda per tutte le sedi (anche se sarà possibile esprimere una preferenza. Per candidarsi basta visitare la pagina Google dedicata alle offerte di lavoro, selezionando l’offerta per il Business Intern 2021. C’è tempo fino al 25 novembre.