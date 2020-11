Green Pea apre a Torino: come lavorare per il centro commerciale di Oscar Farinetti

Le posizione aperte, al momento, sono per senior sales assistant, floor manager, interior designer, customer care assistant e customer service assistant (no food sales assistant)

Oscar Farinetti apre un centro commerciale, nuovo ed ecosostenibile, e assume. Si chiama Green Pea e aprirà i primi di dicembre a Torino. Le posizione aperte, al momento, sono per senior sales assistant, floor manager, interior designer, customer care assistant e customer service assistant (no food sales assistant).

Le posizioni aperte

Green Pea cerca senior sales assistant. Le risorse che occuperanno il ruolo di venditore nel piano dedicato al fashion. Le principali attività di cui dovrà occuparsi sono: accogliere e accompagnare il cliente durante tutto il processo di vendita anche in un’ottica di fidelizzazione, offrire supporto e consulenza ai clienti, comprendendone le esigenze, al fine di garantire un adeguato livello di soddisfazione, curare e disporre la merce all’interno dell’area vendita e del magazzino e raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi condivisi con tutto il team.

Posizioni aperte anche per floor manager che, oltre ad accogliere e accompagnare il cliente durante tutto il processo di vendita, dovrà coordinare il team di addetti vendita, curare i rapporti con partner e fornitori e condividere con il team gli obiettivi e incentivarlo al raggiungimento degli stessi. Per entrambe le figure è richiesta una forte passione per la sostenibilità, materie prime e metodi di produzione green in ambito fashion, pluriennale esperienza nel settore della moda in contesti caratterizzati da vendita assistita con focus sulla gestione dei Kpis aziendale, pluriennale esperienza nella gestione delle risorse e flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e nel week end.

Nel centro commerciale di Oscar Farinetti saranno assunti anche interior designer che deve offrire supporto e consulenza ai clienti, comprendendone le esigenze, presentare le soluzioni e progettarne la migliore integrazione con le loro esigenze e raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi condivisi con tutto il team. Deve avere forte passione per il design sostenibile Made in Italy, esperienza pluriennale e flessibilità oraria.

Spazio inoltre anche per customer care assistant dedicati ad accogliere e indirizzare il cliente durante tutto il processo di vendita anche in un’ottica di fidelizzazione, offrire supporto e consulenza ai clienti, comprendendone le esigenze, al fine di garantire un adeguato livello di soddisfazione e raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi condivisi con tutto il team.

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso il sito Green Pea alla sezione lavora con noi.