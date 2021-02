Intesa Sanpaolo cerca giovani per diventare agenti commerciali

Intesa Sanpaolo cerca candidati tra i 18 e i 30 anni che abbiano una forte motivazione verso il mondo assicurativo e finanziario per intraprendere un percorso di carriera nel ruolo di Agente Junior all'interno della Società Agents4You.

La nuova rete aziendale

Agents4You è una nuova rete agenziale controllata al 100% da Intesa Sanpaolo. La sua mission è quella di rappresentare, nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, il centro di competenza dedicato all’esercizio dell’attività di promozione e offerta di prodotti di finanziamento, servizi di pagamento e prodotti “bancassicurativi”.

Le risorse selezionate entreranno a far parte di una rete di agenti in grado di operare fuori sede grazie a strumenti e canali digitali messi a disposizione dalla Società. Avranno l’opportunità di sviluppare la propria capacità nel gestire il cliente, attuale e potenziale, offrendo consulenza “bancassicurativa” per soddisfarne i bisogni sia espliciti che impliciti.

Requisiti

Agents4You persone tra i 18 e i 30 anni che abbiano:

una Laurea o un Diploma Quinquiennale;

un approccio consulenziale o desiderio di svilupparlo;

talento nel pianificare e organizzare le attività;

capacità di lavorare per obiettivi e voglia di raggiungere il risultato.

Sono gradite ma non indispensabili:

una breve esperienza in ambito commerciale;

iscrizione agli elenchi OAM (Organismo Agenti e Mediatori) o al registro RUI dell’IVASS.

Agents4You punta sulla flessibilità per permettere di raggiungere gli obiettivi gestendo in autonomia il proprio tempo e le proprie attività e sulla spendibilità di un Brand riconosciuto dai clienti. Ogni agente viene dotato di strumenti digitali per svolgere il proprio lavoro fuori sede e viene offerta una formazione specializzante pensata per il proprio sviluppo professionale. Viene inoltre affiancato da un team leader per apprendere e migliorarsi.

L’Opportunità di diventare Agente Junior all’interno della Società Agents4You è aperta in tutta Italia.

Per maggiori informazioni sul processo di selezione cliccate qui.

Per inoltrare la vostra candidatura cliccate qui.