Addetti alla vendita e architetti, offerte di lavoro in casa Iperceramica: come candidarsi

Addetti alla vendita e architetti, ma anche magazzinieri, carrellisti e preparatori di ordini. Sono queste le nuove opportunità di lavoro messe sulla piazza dai negozi Iperceramica, la nota catena italiana specializzata nel commercio di piastrelle per pavimenti e rivestimenti.

La nota catena di punti vendita di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno seleziona personale e in particolar modo cerca addetti alla vendita e architetti. Gli addetti alla vendita dovranno rispondere ad alcuni requisiti, come essere in possesso del diploma, essere dotati di spirito commerciale e predisposti al contatto con il pubblico. Devono essere disponibili agli spostamenti. Le sedi di lavoro sono in tutta Italia, tra Roma, Foggia, Alessandria, Gravellona Toce (Verbano Cusio Ossola), Sarzana (La Spezia), Lecce, Taranto, Ravenna, Ferrara, Bolzano, San Donà Di Piave (Venezia), Bari, Castione Andevenno (Sondrio), Genova, Osimo (Ancona), Mestre (Venezia), Cuneo, Bologna, Milano, Udine, Civitanova Marche (Macerata) e Torino.

Gli architetti che saranno assunti da Iperceramica invece devono essere iscritti all’albo professionale degll’Ordine degli Architetti o Ingegneri o Geometri e devono aver maturato un’esperienza di almeno due anni nella direzione lavori o nella progettazione di interni. Disponibilità agli spostamenti, flessibilità orari, auto propria e partita iva sono tra i requisiti richiesti. Le sedi di lavoro sono tra Lecce, Gravellona Toce (Verbano Cusio Ossola), Dalmine (Bergamo), Bari, Brescia, Fino Mornasco (Como), San Martino Siccomario (Pavia), Varese, Chieti (Pescara), Calenzano (Firenze), Trento, Bolzano, Alessandria, Torino, Cuneo, Roma, Salerno, Casoria e Pigna (Napoli), Livorno, Siena, Ancona, Civitanova Marche (Macerata), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Ravenna, Reggio Emilia, Padova, Mestre (Venezia), Treviso, Rovigo, Verona, Genova, Sarzana (Spezia) e Milano.

Le nuove risorse saranno inserite dopo un periodo di formazione aziendale, per un totale di 12 settimane di lavoro e apprendimento. Per candidarsi è possibile accedere gratuitamente alla pagina web di Iperceramica alla sezione “Lavora con noi”. Sarà possibile inserire il proprio curriculum vitae nel database aziendale e inviare un’autocandidatura per l’eventuale selezione.