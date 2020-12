Lecco, lavoro per il gestore del servizio idrico integrato: 4 contratti a tempo determinato

Lario Reti Holding lancia un progetto innovativo con l'obiettivo di ritrovare le utenze correttamente allacciate alla rete di fognatura, ma non registrate nel database della società di Lecco, così come di utenze non correttamente allacciate con scarico nella rete di raccolta delle acque meteoriche o dotate di impianti di trattamento privato non più necessari. Per poter avviare il progetto, l'azienda è alla ricerca di tre addetti alla verifica allacciamenti di utenza alla rete di fognatura e di un addetto alla digitalizzazione cartografica.

Tre addetti alla verifica allacciamenti di utenza alla rete di fognatura

Gli assunti avranno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 3 del Ccnl Gas - Acqua Utilitalia. Per candidarsi c'è tempo fino al 17 gennaio 2021.

Mansioni principali

Effettuare sopralluoghi di verifica ispettiva delle utenze che risultano non allacciate alla rete fognaria

Verificare la corretta esecuzione degli allacci e della loro regolarizzazione tecnico amministrativa

Riportare in cartografia gli allacci verificati

Effettuare caricamento della documentazione fotografia degli allacci

Aggiornamento del database utenze della società

Addetto alla digitalizzazione cartografica

Chi verrà assunto avrà un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 4 del Ccnl Gas - Acqua Utilitalia. E' possibile inviare la candidatura entro e non oltre il 17 gennaio 2021.

Mansioni principali