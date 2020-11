Lavazza assume a Torino (e in provincia), come lavorare per la storica azienda italiana di caffè

Nuovo personale da impiegare in diversi ruoli tra Torino e Settimo Torinese. Dagli specialisti di laboratorio imballaggio e materiali a junior controller. Sono diverse le offerte di lavoro in casa Lavazza, la storica azienda italiana produttrice di caffè. I titoli di studio richiesti sono il diploma e la laurea, mentre non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della candidatura online.

Le figure richieste

Le posizioni aperte in Piemonte sono per Italy junior controller, IT digital solution architect, material dev food contact specialist, specialista laboratorio packaging & materiali. I junior controller che entreranno a far parte di Lavazza, ad esempio, dovranno gestire il processo di budget-forecast con data entry a sistema per volumi, prezzi e costi e supportare la reportistica per investimenti di marketing. I candidati devono avere una laurea in Economia, una pregressa esperienza lavorativa nel settore del controlling, conoscenza dei programmi informatici.

L'azienda cerca anche risorse specializzate in imballaggio, da dedicare dunque al settore packaging e materiali. Tra le mansioni vi è quella di gestire le campionature e di effettuare attività di laboratorio legate alla caratterizzazione di materiali convenzionali e innovativi. Per questa posizione l'azienda richiede esperienza in contesti produttivi, conoscenza delle tecniche analitiche di laboratorio e statistiche e, anche, capacità relazionali per lavorare in sinergia con gli altri tecnici di laboratorio. Necessaria laurea triennale o diploma in materie tecnico scientifiche.

Come candidarsi

Per candidarsi basta collegarsi al sito ufficiale dell'azienda e inviare il proprio curriculum attraverso la sezione "jobs". Qui sarà possibile trovare anche tutte le altre posizioni aperte in Italia. Dopo aver scelto l'opportunità lavorativa d'interesse bisognerà cliccare su "candidati".