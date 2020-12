Leroy Merlin sbarca ad Ancona, 100 assunzioni per il primo punto vendita delle Marche

Leroy Merlin fa capolino nelle Marche e assume più di 100 persone. Per l'apertura del nuovo punto vendita di Ancona - il primo della nota catena della grande distribuzione, specializzata in bricolage, fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno da quelle parti - sono in programma nuovi posti di lavoro. Lo store aprirà la prossima primavera nell'ex zona industriale della Baraccola.

La campagna di recruiting

La campagna di recruiting volta all'assunzione di 100 nuove risorse si sta rivelando al di sopra di ogni aspettativa. Sono già oltre 7.000 le candidature arrivate. Il processo di selezione ha già portato alle prime assunzioni della squadra, tra consiglieri di vendita, addetti alla supply chain e visual merchandiser. L’obiettivo è di finalizzare entro il prossimo gennaio 60 assunzioni, attraverso formule di contratto a tempo determinato e indeterminato.

Come candidarsi

Alla sezione lavora con noi di Leroy Merlin Italia sono ancora aperte diverse posizioni per profili come consiglieri di vendita, addetti alla supply chain e al libero servizio, hostess e steward per le relazioni con la clientela. Requisito importante, per tutti i potenziali candidati, è la passione per la “casa”. Leroy Merlin, infatti, è l’azienda multispecialista leader della grande distribuzione nel miglioramento della casa. Il mondo dell’abitare è da sempre il cuore della strategia dell’azienda.

Le imprese artigiane

Per il punto vendita di Ancona, inoltre, Leroy Merlin è alla ricerca di imprese artigiane, con l’obiettivo di creare una rete di collaborazione sul territorio marchigiano per il servizio di posa ed installazione dei prodotti a casa dei clienti. Le candidature, che possono essere inviate attraverso questo link, sono aperte a imprese edili per progetti di ristrutturazione, falegnami per il montaggio di porte, serramenti e cucine, idraulici per l’installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari e infine montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole e molto altro.