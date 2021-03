Addetti alla vendita, operatori di filiale e commessi: Lidl assume in tutta Italia

Più di 200 posti disponibili in tutti i punti vendita. La catena, che conta quasi 700 filiali, ha lanciato una campagna volta all'inserimento di diplomati e laureati in quasi tutte le regioni, da Nord a Sud

Più di 200 posti disponibili in tutti i punti vendita d'Italia. Continua la campagna di recruiting di Lidl che, in tutto il paese, conta quasi 700 filiali. Il piano di assunzioni previsto dall'azienda tedesca è volto all'inserimento di diplomati e laureati in quasi tutte le regioni, da Nord a Sud.

Le figure richieste

Le figure professionali richieste sono in particolare:

Addetti alla vendita

Operatori di filiale

Commessi specializzati

Operatori di magazzino

L'azienda

Lidl appartiene al gruppo tedesco Schwarz, il più grande in Europa nel settore della Gdo (Grande Distribuzione Organizzata) e quinto al mondo con un fatturato annuo di oltre 81,2 miliardi di euro. A livello globale opera in 32 paesi, in Europa, negli Stati Uniti e ad Hong Kong, contando su una squadra di oltre 310 mila collaboratori in più di 11.200 punti vendita.

Come candidarsi

Per conoscere nel dettaglio i requisiti necessari all'assunzione per ciascuna posizione e il termine entro cui presentare la propria candidatura, inviando il proprio curriculum vitae, basta collegarsi al sito Lidl e navigare all'interno della sezione "Annunci di lavoro" (clicca qui).