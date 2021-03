Lidl apre un nuovo supermercato a Palermo: tutte le offerte di lavoro, come candidarsi

Lidl apre ancora a Palermo. La nota catena di supermercati di orgine tedesca, dopo i tre punti vendita nell'arteria principale della città continua a investire nel capoluogo siciliano, inaugurando il quarto supermercato in viale Regione Siciliana, stavolta però nella zona di Altarello.

Si tratta del settimo supermercato Lidl in città e si troverà all'incrocio con via Perpignano. L'area su cui sorgerà il nuovo punto vendita di quasi 6 mila metri quadri con annesso posteggio tarato per circa 40 automobili, si trova alle spalle di Eurospin, di fianco a MediaWorld, in un'area parzialmente edificata ma abbandonata da anni.

Come candidarsi

Sulla data d'apertura qualche indiscrezione ma alcuna certezza. Per candidarsi e conoscere le posizioni aperte è possibile visitare il sito www.lidl.it e accedere alla sezione "Lavora con noi". Lì infatti sarà possibile registrare il proprio curriculum vitae e sperare nell'assunzione.