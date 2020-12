Da operatori di filiale part time a capi reparto logistica: Lidl assume, ecco come candidarsi

La catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona personale per i propri punti vendita di Torino e provincia. Inoltre in Piemonte e in italia sono disponibili anche altre posizioni

Lidl, la catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona personale per i propri punti vendita di Torino e provincia. Inoltre in Piemonte e in italia sono disponibili anche altre posizioni.

Le figure ricercate

A Volpiano, in provincia di Torino, si cerca un capo reparto logistica, un logistic team leader, un responsabile manutenzione e sicurezza del magazzino, un graduate program - generazione talenti vendite. Inoltre, non solo a Volpiano, ma anche a Torino e nei comuni di Rivarolo e Alpignano si cercano operatori di filiale part-time.

Come candidarsi

Per candidarsi bisogna seguire la procedura online indicata sul sito. Le ricerche di personale sono rivolte a candidati di entrambi i sessi. Per far fronte all'attuale emergenza sanitaria Covid-19 l'azienda sta al momento utilizzando strumenti di selezione digitale in sostituzione agli incontri in presenza. Inoltre, ai fortunati selezionati, Lidl offrirà programmi di formazione tecnico-pratica o manageriale in base al ruolo ricoperto.