Da store manager ad addetti alle vendite, Lidl assume: come lavorare per la catena di supermercati

Lavorare nei supermercati Lidl? Si può. In Piemonte infatti sono aperte alcune posizioni per entrare a far parte del team della nota catena europea di supermercati di origine tedesca. Al momento Lidl sta selezionando personale per alcuni punti vendita tra Torino e provincia (precisamente a Ciriè, Rivarolo, Moncalieri e Volpiano).

Quali sono le figure richieste

Lidl cerca diversi profili da inserire in organico sia con contratti a tempo indeterminato, che determinato, che anche stage. A Volpiano si cerca un collaboratore ufficio del personale, un logistic team manager, un responsabile manutenzione e sicurezza del magazzino, un collaboratore di segreteria e un logistic team leader. A Ciriè, invece, il posto andrà ad un addetto vendite part-time, mentre a Rivarolo a un operatore di filiale part-time. Nel capoluogo piemontese, infine, si cerca un capo filiale (o store manager) mentre a Moncalieri spazio per un apprendista addetto vendite part-time.

Come candidarsi

Per candidarsi bisogna seguire la procedura online indicata sul sito. Le ricerche di personale sono rivolte a candidati di entrambi i sessi. Per far fronte all'attuale emergenza sanitaria Covid-19 l'azienda sta al momento utilizzando strumenti di selezione digitale in sostituzione agli incontri in presenza. Inoltre, ai fortunati selezionati, Lidl offrirà programmi di formazione tecnico-pratica o manageriale in base al ruolo ricoperto.