Mc Donald's assume in tutta Italia, le offerte di lavoro per manager e addetti alla ristorazione

Lavorare nel mondo dei fast food? Sì. McDonald’s, una delle più grandi catene di ristorazione al mondo, cerca personale da assumere per potenziare l'organico in tutta Italia.

In Italia dal 1986, Mc Donald's vanta oggi 600 ristoranti, oltre 24.000 lavoratori - il 92% con un contratto stabile - per oltre 1 milione di clienti ogni giorno. I ristoranti, gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali, presto saranno di più. Il piano di assunzioni infatti ha alle spalle l'intenzione di aprire altri 30 ristoranti così da assumere in organico nuovo personale tra addetti alla ristorazione e restaurant manager.

Mc Donald's cerca addetti alla ristorazione e restaurant manager

La figura ricercata - nello specifico gli addetti alla ristorazione - deve avere un approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. L'attività, che si divide tra cucina e sala ristorante, prevede anche una formazione specifica. In cucina, il crew preparerà i prodotti tipici del fast food americano e collaborerà con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti. Inoltre avrà la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità. In sala, invece, si occuperà di accogliere i clienti e di supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menu.

Il restaurant manager, invece, deve essere aperto e collaborativo per gestire durante il suo turno l'organizzazione del ristorante, incluse attività di logistica e approvvigionamento. Deve avere sviluppato doti di leadership grazie alle quali coordina e fa crescere una squadra di collaboratori. E deve occuparsi della formazione dei nuovi colleghi, seguendone e valutandone le performance. Sarà inoltre il responsabile dei turni e della qualità del servizio, dell'accoglienza e della soddisfazione dei clienti.

I requisiti per poter lavorare in Mc Donald's

Tra i requisiti dell'addetto alla ristorazione, oltre a flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi, anche il diploma di scuola media superiore, ottime doti relazionali e orientamento al teamworking. La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale. Stessi requisiti per il restaurant manager che, in più, deve poter contare su un'esperienza di almeno due anni con un ruolo di responsabilità o gestione di un team di lavoro.

Mc Donald's, lavora con noi: come candidarsi

Le posizioni sono aperte in tutta Italia (tra Reggio Emilia, Parma, Imperia, Trento e poi ancora Frascati, Fisciano, Sesto San Giovanni, Osnago). Le candidature possono essere mandate entro il 22 settembre 2020 attraverso la sezione lavora con noi del sito ufficiale Mc Donald's. Di volta in volta, cliccando su "guarda tutti gli annunci", è possibile scorprire anche altre nuove opportunità.