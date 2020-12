Un altro discount Md apre in Sicilia, come candidarsi per lavorare nella grande distribuzione

MD inaugura il suo primo store a Canicattì, in provincia di Agrigento, portando a 93 i punti vendita siciliani. Lo store occupa circa 1000 metri quadrati ed è il risultato di un attento lavoro di demolizione, bonifica e ripristino dell’area, durato oltre 5 mesi. E’ situato nella periferia est della città e raccoglie un bacino d'utenza di circa 35.000 abitanti che si estende ai comuni limitrofi di Naro, Delia, Serradifalco, fino a Caltanissetta. Gli occupati al momento sono 16, con un'età media di 32 anni e tutti della zona, ma l'azienda apre continuamente nuove posizioni lavorative. Per mandare la propria candidatura è possibile collegarsi al sito Md alla sezione Lavora con noi.

Lo store è organizzato su sei corsie di vendita, con oltre 2.000 referenze a marchio tra food (80% circa) e non food, e 6 casse, mentre sul perimetro si trovano sia banchi serviti di gastronomia, panetteria e macelleria sia i laboratori a vista. Lo store di Canicattì inoltre è tra i primissimi in Italia in cui fa il suo esordio un servizio pensato soprattutto in vista delle prossime feste, ovvero il take away di alta gastronomia a base di piatti tipici della tradizione natalizia declinati sulle tipicità locali. A disposizione della clientela inoltre un ampio parcheggio con 116 posti auto.

Chi è Md spa

MD S.p.A è il secondo player italiano del settore discount che con il marchio MD, detiene 800 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione. L’azienda, fondata 26 anni fa dal cavaliere Patrizio Podini che tuttora la presiede, detiene una quota di mercato del 16%, occupa oltre 7.500 dipendenti e ha chiuso il 2019 con 2,75 miliardi di vendite nette, registrando una crescita del 10%.