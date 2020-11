Lavoro nella grande distribuzione, Md apre tre discount in tutta Italia e assume

Sicilia, Veneto e Sardegna sono le tre località in cui apriranno tre nuovi store con insegna MD. Tutti grandi circa 1.000 metri quadri, con parcheggio da 30 a 80 posti auto, banchi serviti, laboratori a vista e ben più di duemila referenze a marchio tra food e non food, i tre nuovi store replicano in queste località il format proposto dalla catena di discount italiana.

A Partinico in provincia di Palermo ha aperto il secondo MD, assumendo 7 persone del posto. A gestire il tutto la società Royal Srl che ha già in programma di aprirne un terzo e dunque prevede nuove assunzioni. A Dossobuono, in provincia di Verona invece, si tratta del primo store in città e a firmare questa nuova apertura è la società Centro Vendite Alimentari Srl che ha assunto 15 persone, età media 25 anni.

A Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, sono 10 i nuovi assunti per il secondo store della catena. La società Super B della famiglia Baire prevede anche la terza entro il 2021. Tre nuovi punti vendita a insegna MD gestiti in franchising che si vanno a sommare agli altri già dislocati su tutto il territorio nazionale. Per mandare la propria candidatura è possibile collegarsi al sito Md alla sezione Lavora con noi.