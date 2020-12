Mediaworld, nuove assunzioni negli store di tutta Italia: offerte di lavoro per magazzinieri

Gli addetti al magazzino non devono essere in possesso di alcun titolo di studio specifico. Il requisito indispensabile è il possesso del patentino per l'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità

Nuove opportunità di lavoro da Mediaworld. La catena di distribuzione cerca in tutta Italia addetti al magazzino che si occupino dell’approvvigionamento dei numerosi punti vendita tra i 110 che fanno parte del gruppo sul nostro territorio nazionale.

Requisiti e compiti

Gli addetti al magazzino (magazzinieri) non devono essere in possesso di alcun titolo di studio specifico. Il requisito indispensabile è il possesso del patentino per l'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità. Richiesta la flessibilità oraria, la disponibilità a lavorare su turni e l'attitudine al team working.

Un'esperienza pregressa in ruoli analoghi, in particolare nella movimentazione dei carichi con l'utilizzo di transpallet o carrelli elevatori, costituisce un titolo preferenziale. L'addetto al magazzino, infatti, in qualità di responsabile del funzionamento del centro logistico, si occupa della verifica della merce in entrata e in uscita dal magazzino e deve garantirne il corretto flusso.

Tra i suoi compiti ci sono anche l'imballaggio dei prodotti, la movimentazione della merce, la ricezione degli articoli, la verifica dei documenti di trasporto, la sistemazione della merce e la preparazione degli ordini in uscita.

Come candidarsi

.indirizzo Mediaworld, dopo un breve periodo di formazione, vuole inserire i suoi dipendenti in azienda con un contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale. E' possibile vedere l'elenco completo delle posizioni aperte, dei requisiti richiesti e avere la possibilità di mandare il vostro Cv al seguente