Mondo Camerette cerca consulenti di vendita (e non solo), come lavorare nell'arredamento

Lavorare nel mondo dell’arredamento? Sì con Mondo Camerette, il famoso marchio di camere per ragazzi. L’azienda italiana è infatti alla ricerca di nuovo personale da assumere nel suo organico. Le posizioni aperte al momento sono per consulenti di vendita, ma si cercano anche operai specializzati, store manager e receptionist. Le nuove figure saranno assunte in uno dei quindici showroom dislocati nel territorio nazionale.

Le mansioni del consulente di vendita di Mondo Camerette

Accogliere e mettere a proprio agio il cliente, con gentilezza e cortesia; effettuare una breve presentazione dei prodotti in esposizione, fornendo tutte le informazioni necessarie o richieste dal cliente; ascoltare e analizzare con attenzione le esigenze dei clienti; proporre una soluzione personalizzata, all’altezza delle aspettative e delle esigenze del cliente; progettare la cameretta personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e delle misure dell’ambiente da arredare tramite un configuratore grafico (3Cad); preparare la commissione dopo aver concluso la vendita, pianificando con il cliente la data di consegna; gestire la preparazione dell’ordine, trasferendolo alla sede centrale tramite il software Gestionale ESW; sovrintendere a tutte le attività relative alla consegna della cameretta e verificare l’esito del montaggio, garantendo i livelli qualitativi degli standard aziendali sono le principali mansioni del consulente di vendita.

Obiettivi, requisiti e come candarsi per lavorare in Mondo Camerette

Tra gli obiettivi professionali da raggiungere per Mondo Camerette in primis c’è si soddisfare le esigenze e le aspettative del cliente con competenza. Bisognerà, attraverso il proprio lavoro, rafforzare valori e reputazione del brand grazie all’approccio professionale, etico e puntuale verso le mansioni quotidiane.

Tra i requisiti richiesti il diploma di scuola superiore e una pregressa esperienza lavorativa nel settore dell’arredamento domestico residenziale. Inoltre il candidato consulente deve dare disponibilità alla mobilità territoriale, garantire flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nel weekend.

Per mandare la candidatura è necessario collegarsi al sito di Mondo Camerette e mandare l’application attraverso la sezione “lavora con noi”.