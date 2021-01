Sicilia, concorsi in un comune del catanese: lavoro a tempo determinato per due muratori

Si tratta di due figure che saranno impiegate nei cantieri regionali di lavoro relativi alla riqualificazione dei parchi comunali. I progetti per i quali il Comune di Gravina ha ottenuto i finanziamenti riguardano il parco Borsellino, il parco Fasano e il parco San Paolo

Il Comune di Gravina, in provincia di Catania, cerca due muratori a tempo determinato. L'avviso per l'acquisizione di manifestazione d'interesse è stato pubblicato sul sito ufficiale.

L'attività

Si tratta di due figure che saranno impiegate nei cantieri regionali di lavoro relativi alla riqualificazione dei parchi comunali. I progetti per i quali il Comune di Gravina ha ottenuto i finanziamenti riguardano il parco Borsellino, il parco Fasano e il parco San Paolo. I due cantieri, uno per il parco Borsellino e l'altro per i parchi Fasano e San Paolo avranno la durata rispettivamente di 128 e 136 giorni lavorativi e il personale che sarà impiegato osserverà lo stesso orario di lavoro degli operai comuni e del direttore del cantiere, che è di 7 ore giornaliere.

Come candidarsi

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 gennaio 2021 secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblicato nell'Albo pretorio e disponibile sul sito istituzionale del Comune.