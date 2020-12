Consulenza IT, 100 nuove assunzioni a Torino e posizioni aperte in tutta Italia: come candidarsi

100 nuove risorse da inserire nell’organico della sede di Torino e numerose posizioni aperte nelle altre sedi italiane. NTT DATA, uno dei principali player globali nell’ambito della consulenza IT porta avanti a Torino il suo impegno per individuare e valorizzare le risorse del territorio, in linea con il compito assunto in tutte le sedi in cui è presente in Italia.

Grazie a questo programma di assunzioni nel torinese NTT DATA andrà a completare la trasformazione da system integrator a eccellenza nel settore della consulenza.

La ricerca di nuove risorse è indirizzata a figure professionali con diversi livelli di esperienza, sia junior sia senior consultant, provenienti principalmente dall’area informatica, ingegneristica e tecnico- scientifica. Le posizioni aperte sono di interesse sia per neolaureati in materie STEM, che per esperti quali:

Solution Architect;

Software Developer java;

System Engineer;

Security e Data Intelligence (Power BI Senior Consultant; Qlik Senior Expert, GCP Data Engineer e Azure Cloud Engineer).

I neolaureati, in linea con i valori di NTT DATA, saranno seguiti con attenzione affinché possano crescere professionalmente in seno all’azienda.

Per avere maggiori informazioni e per mandare la vostra candidatura è possibile accedere alla sezione Career.

NTT DATA Italia: le posizioni aperte e come candidarsi

NTT DATA Italia è parte della multinazionale giapponese NTT DATA, uno dei principali player a livello mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration sono solo alcune delle principali linee di business. Ha una presenza globale in oltre 50 paesi, 123.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTT DATA è presente in Italia con oltre 4000 dipendenti e 8 sedi:

Milano;

Roma;

Torino;

Genova;

Treviso;

Pisa;

Napoli;

Cosenza.

Oltre alle 100 assunzioni in programma a Torino sono aperte altre posizioni nelle altre sedi italiane. Potete trovarle a questo indirizzo dove è possibile visualizzare tutte le posizioni aperte.

fonte foto: Freepik License/pressfoto