Iginio Massari cerca pasticceri da assumere per nuova apertura: a Firenze arrivano i dolci più buoni d'Italia

Oltre al suo quartier generale a Brescia, la sua città, il maestro porterà i suoi celebri dolci artigianali proprio nel capoluogo toscano. Come candidarsi

Il maestro della pasticceria in Italia cerca pasticceri a Firenze. Una nuova apertura targata Iginio Massari avverrà infatti proprio nel capoluogo toscano a ridosso dell'estate. Oltre che nel suo quartier generale a Brescia, la sua città, il maestro porterà i suoi celebri dolci artigianali a Firenze, snodo strategico e centrale dell'intero paese.

L'annuncio pubblicato sulla pagina Facebook è volto alla ricerca di pasticcieri residenti a Firenze, in paesi limitrofi o disposti a trasferirsi in Toscana. I requisiti per richiedere un colloquio di lavoro sono ben specificati.

Il maestro Massari richiede infatti agli aspiranti pasticceri un'esperienza minima di 5 anni, un forte orientamento alla qualita?, fine manualita?, capacita? di lavorare all'interno di un team, capacita? di apprendere in maniera veloce e infine disponibilita? immediata ad un trasferimento a Brescia per la formazione (dove ha sede appunto il suo storico laboratorio).

Verranno prese in considerazione le candidature con qualifiche integralmente attinenti. I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il proprio curriculum vitae, all’indirizzo di posta elettronica di Iginio Massari (hr@iginiomassari.it) con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e successivo Regolamento Europeo Gdpr 2018. La ricerca, specifica il maestro, e? rivolta a candidati di entrambi i sessi.

"Prevedendo di non poter rispondere a tutti, ringraziamo fin d’ora coloro che invieranno la propria candidatura; saranno convocati per un colloquio conoscitivo i candidati ritenuti maggiormente in linea con il profilo descritto nell’annuncio" conclude il maestro pasticcere lanciando infine degli hashtag che lasciano poco all'immaginazione #iginiomassari #altapasticceria #Firenze.