Come lavorare nel mondo dei supermercati, Penny Market assume in tutta Italia

Lavorare per uno dei supermercati più famosi d’Europa? Sì, grazie alle nuove offerte di lavoro Penny Market. La nota catena di discount cerca personale con e senza esperienza da assumere nei punti vendita, nei centri logistici e in sede. Addetti alla vendita, apprendisti, assistenti al direttore di negozio e direttori di negozio sono i profili richiesti in tutta Italia.

Le posizione aperte in Penny Market

Per i discount del gruppo si ricercano soprattutto addetti alla vendita che abbiano ottime capacità organizzative e orientamento al lavoro di squadra. I candidati devono preferibilmente avere un’esperienza pregressa nel mondo della Gdo. Le risorse selezionate si occuperanno di rifornire i banchi, di esporre la merce ma anche di attività di cassa e saranno di supporto alla clientela. Le sedi di lavoro sono in Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio e Sicilia (tra Mantova, Cuneo, Alessandria, Pordenone, Udine, Brescia, Roma, Siracusa, Lucca, Bergamo, Lecco, Frosinone, Latina, Milano e Savona).

Penny Market cerca anche direttori di negozio che abbiano da 2 a 5 anni di esperienza nella Grande Distribuzione Organizzata, in particolare in ambito alimentare. Le figure ricercate saranno messe a capo del supermercato per gestire i dipendenti, l’esposizione e gli ordini della merce, le attività di cassa, compresa la chiusura. A loro saranno affiancati degli assistenti con almeno 1 o 2 anni di esperienza nella Gdo. Le sedi di lavoro sono in Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Lombardia, Piemonte e Sicilia (tra Roma, Parma, Torino, Bologna, Pisa, Milano, Brescia, Lecco, Cuneo, Alessandria, Latina, Palermo e Firenze).

Il discount inoltre cerca anche persone interessate ad intraprendere una carriera nella Grande Distribuzione Organizzata, da inserire con dei contratti di apprendistato o in stage. I candidati devono avere una buona attitudine al lavoro in team e voglia di fare. Saranno affiancati al personale esperto all’interno dei punti vendita dislocati in tutta Italia per apprendere le conoscenze necessarie allo svolgimento del ruolo e della mansione che gli verrà assegnata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura è possibile collegarsi al sito web Penny Market alla sezione “Lavora con noi”. Dopo aver preso visione delle varie posizioni aperte, è possibile cliccare su punti vendita, o logistica, o sede centrale per accedere all’elenco delle offerte di lavoro. È possibile dunque inviare il curriculum vitae attraverso l’apposito forma e mandare la propria autocandidatura. Il cv resterà nel database aziendale.