Emergenza Covid-19, il Piemonte recluta medici e infermieri da tutto il mondo

Emergenza covid-19, il Piemonte recluta medici e infermieri da ogni parte del mondo. Così una delle più colpite regioni del Nord Italia avvia una manifestazione d'interesse per il reclutamento di personale medico e infermieristico che intenda esercitare in via temporanea la professione conseguita in Italia o all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legge Cura Italia.

I requisiti

Laurea, eventuale specializzazione, abilitazione all'esercizio della professione, certificazione di iscrizione all'Ordine o ad un albo professionale in Italia o nel paese di provenienza sono i requisiti richiesti per i medici. Per gli infermieri, invece, sono necessari titolo di studio abilitante alla professione e certificazione di iscrizione all'Ordine o albo professionale in Italia o nel paese di provenienza. Per i cittadini non Unione Europea, infine, è richiesto anche il permesso di soggiorno che consente di lavorare.

Compenso orario

E' previsto un compenso orario pari a 60 euro lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a medici specialisti, 40 euro lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a medici laureati e abilitati privi di specializzazione, 30 euro lordi per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a infermieri.

Le candidature

. L'avviso rimane aperto per tutto il perdurare dell'emergenza Coronavirus. Gli interessati, in possesso dei requisiti, saranno inseriti in un elenco a disposizione delle Aziende sanitarie del Piemonte. sito dell'Asl Città di Torino procedura telematica, attiva 24 ore su 24, direttamente dalLe candidature dovranno essere fatte attraverso una