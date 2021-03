Primark, nuove aperture e assunzioni in tutta Italia: come candidarsi

Otto nuovi punti vendita in tutta Italia e nuove opportunità di lavoro. Primark, l’azienda irlandese che ha conquistato il mondo, è specializzata in abbigliamento di tendenza ma anche per i prodotti di bellezza e oggettistica per la casa a prezzi accessibili. Oggi, attraverso i suoi canali social, ha annunciato il suo impegno crescente nei confronti del mercato italiano.

Verranno aperti nuovi punti vendita a:

Roma;

Catania;

Chieti;

Torino;

Bologna;

Caserta;

Venezia;

Milano.

I negozi Primark in Italia saliranno a quota 14.

Primark: le nuove aperture

Primark aprì il suo primo store italiano a Arese (Mi) e ha poi proseguito la sua espansione con i punti vendita di Roncadelle (Brescia), Campi Bisenzio (Firenze), Verona, Rozzano (Milano) e Roma.

In questo 2021 è prevista l'inaugurazione del nuovo store romano nel centro commerciale Roma est che sarà inaugurato già entro l'estate. Entro l'anno verranno inaugurati anche i punti vendita a Misterbianco (Catania) e presso il centro commerciale Megalò a Chieti.

Bisognerà invece attendere il 2022 per le aperture dei nuovi negozi Primark a Grugliasco (Torino), Caselecchio Reno (Bologna), Marghera (Venezia), Caserta e Milano, che sarà nella centralissima via Torino e diventerà la sede centrale di Primark Italia.

Primark assunzioni: le figure richieste

L'ambizioso piano di espansione ha bisogno di un'importante campagna di reclutamento di forza lavoro. Sono e saranno aperte sia posizioni manageriali che profili da impiegare all'interno della forza vendita.

Alcune posizioni per le nuove aperture sono già aperte. A Roma, ad esempio si cercano Sales Floor Manager, addetti alle vendite e allievi manager.

Sono numerose le posizioni aperte anche nel resto d'Italia: le trovate tutte a questo indirizzo.

Sul sito, oltre a cercare l’opportunità ricercata per parola chiave o per regione e città, è anche possibile registrare il proprio profilo e mandare un’autocandidatura.