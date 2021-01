Vendita a domicilio tra beauty, alimentari ed elettrodomestici: le aziende e come candidarsi

Aziende di cosmetici, alimentari, elettrodomestici, prodotti per la casa e la cucina, viaggi: tutte ricercano collaboratrici e collaboratori per farne consulenti esperti nel proprio settore di riferimento, venditori in grado di proporre alla clientela un’esperienza d’acquisto personalizzata e di alto livello

Nel mondo del lavoro c’è sempre più spazio per i professionisti della vendita che puntano tutto sulla relazione diretta e personalizzata con i clienti. Lo confermano i piani di crescita delle imprese associate a Univendita, la maggiore associazione del settore della vendita a domicilio. Aziende di cosmetici, alimentari, elettrodomestici, prodotti per la casa e la cucina, viaggi: tutte ricercano collaboratrici e collaboratori per farne consulenti esperti nel proprio settore di riferimento, venditori in grado di proporre alla clientela un’esperienza d’acquisto personalizzata e di alto livello.

Tutte le offerte di lavoro 2021 e i riferimenti per candidarsi