Come lavorare nel mondo delle profumerie e della cosmetica, assunzioni in casa Douglas

Nuove opportunità di lavoro nel mondo di cosmetici e dei profumi. Il noto marchio italiano Douglas sta infatti selezionando personale da assumere in uno dei suoi store sparsi per tutto il Paese. Addetti vendita e beauty advisor, estetiste qualificate, parrucchieri e acconciatori qualificati, barbieri qualificati sono i profili richiesti per le posizioni aperte tra Sardegna, Sicilia, Toscana, Lombardia, Reggio Emilia, Umbria, Lazio e Piemonte.

Gli addetti alla vendita e beauty advisor dovranno avere una pregressa esperienza alla vendita e passione per il beauty. Posizioni aperte a Cagliari, Catania, Firenze, Grosseto, Milano, Palermo, Roma e Torino. Le estetiste qualificate invece, oltre alla qualifica professionale di specializzazione e le competenze tecniche (tra make up, trattamento skin care, trattamento corpo, semipermanente), dovrà avere esperienza nell’ambito della vendita di prodotti e servizi. Sedi a Bologna, Cagliari, Ferrara, Foggia, Grosseto, Milano, Olbia, Palermo, Perugia, Pisa, Ravenna, Roma, Torino e Treviso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parrucchieri e acconciatori per Bergamo, Bologna, Ferrara, Milano e Perugia. Devono avere qualifica professionale e competenze tecniche in ambito hair styling (colore, taglio e acconciatura). Barbieri qualificati invece solo su Bologna e Milano. Anche in questo caso qualifiche e competenze tecniche saranno fondamentali. Infine solo su Milano si cercano anche HR payroll assistant e IT Support stage. Per candidarsi è sufficiente collegarsi al sito e inviare il proprio curriculum vitae attraverso la sezione “Lavora con noi”.