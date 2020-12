Offerte di lavoro per consulenti, Randstad cerca 110 account manager da assumere in tutta Italia

Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, cerca 110 account manager da assumere nelle proprie filiali in tutta Italia. Le regioni con maggiore richiesta sono Lombardia (23), Emilia Romagna (16), Piemonte (13) e Veneto (13), ma non mancano le posizioni aperte nelle regioni del Sud, come Puglia (5), Campania (4), Abruzzo (4) e Sicilia (2), e del centro Italia, come Marche (5) e Lazio (4), Toscana (2) e Umbria (2).

La figura richiesta

L'account manager è il consulente HR che opera a 360 gradi come punto di riferimento per aziende e candidati nella rete di oltre 300 filiali di Randstad Italia. I suoi compiti prevedono l’attività commerciale, con l’acquisizione e la gestione delle aziende clienti; quella di reclutamento e selezione, con l'analisi della mansione richiesta dalle aziende, la scelta dei canali di reclutamento, la selezione e la valutazione dei candidati; fino a quella amministrativa, con la gestione dei lavoratori inseriti all'interno delle aziende clienti.

Quali sono i requisiti

I requisiti per candidarsi sono una laurea triennale o magistrale in ambito umanistico, giuridico o economico, uno o due anni di esperienza in ambito HR, consulenza o vendite, a contatto con il pubblico. Oltre a esperienza e competenze tecniche HR, sono indispensabili flessibilità, resilienza, capacità di lavorare per obiettivi e all’interno di un team, doti relazionali e commerciali e proattività. Il contratto di assunzione è a tempo determinato, con volontà di investimento nei profili che saranno inseriti. I nuovi assunti saranno accompagnati nell’inserimento e nella crescita professionale da un programma di formazione e affiancamento in azienda. Per candidarsi basta mandare il proprio curriculum attraverso questo link.