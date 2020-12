Assicurazioni, come lavorare per Reale Mutua: 12 posizioni aperte per la sede di Torino

Per conoscere le singole posizioni aperte è possibile consultare il sito di Reale Mutua e mandare il curriculum vitae per ciascuna offerta di lavoro.

Sono diverse le posizioni aperte per lavorare in Reale Mutua Assicurazioni. Nel caso di specie sono ricercati: analista funzionale ufficio motor, property & casuality; welfare consultant - specialista vita e finanza - basso Piemonte/Liguria; specialista sviluppo prodotti; analista funzionale; cloud engineer; customer experience specialist; risk manager; stage extracurriculare - ufficio crediti; stage extracurriculare - direzione sinistri - ufficio polo amministrativo e corrispondenza sinistri; specialista ufficio partecipazioni e finanza; specialista sviluppo network salute; stage extracurriculare - banca reale - ufficio servizi generali e gestione documentale.

La Reale Mutua Assicurazioni, nata a Torino nel 1828 e capogruppo per la Reale Group, propone diverse offerte di lavoro e opportunità di stage per le sedi di Torino.

