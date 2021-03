Milano, come fare carriera nel digital marketing: 5 posti di lavoro per "sales account"

Come lavorare a Milano nel mondo del digital marketing? Posizioni aperte in Socialness, la marketing acency italiana fondata nel 2016 che è stata inserita nell’Optimal Program di Facebook. L'azienda, fondata da Tino Bassu e Domenico Mancuso, ricerca cinque sales account che andranno ad integrare la squadra formata già da oltre 30 collaboratori per 700 clienti.

La figura ricercata

Il candidato, persona indipendente e con un’organizzazione autonoma del lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati, opererà in un settore a forte sviluppo come il "digital marketing" e comporrà il team di 5 persone operativo su Milano e provincia. Lavorerà su un portafoglio di potenziali clienti individuato con azioni di marketing definite dall’azienda e su potenziali clienti individuati in autonomia.

L’approccio con il cliente potenziale sarà di tipo consulenziale, fornendo "soluzioni di business" e non riguarderà la mera vendita di un prodotto. Conoscenza informatica e digital sono indispensabili per poter utilizzare gli strumenti digitali per effettuare la consulenza di vendita. Preferibile esperienza pregressa nella vendita di servizi alle Pmi.

Remunerazione e come candidarsi

Il candidato, dopo un primo periodo di training specializzato con anticipo provvigionale e copertura di spese fisse, godrà di una remunerazione variabile ai massimi livelli di mercato, con piani di crescita e incentivazione sui risultati raggiunti, in grado di soddisfare le candidature più qualificate. I curriculum vitae possono essere inviati a candidature@socialness.it indicando in oggetto "candidatura sales account Milano".