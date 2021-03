Toscana, lavoro nel mondo del tessile: si cercano professionisti in filatura, tessitura e tintoria

Il centro tessile di Prato rappresenta, per l’appunto, uno dei più importanti distretti industriali in Italia, famoso per il suo "panno pratese" e caposaldo per i più noti marchi internazionali della moda. Come candidarsi

Riparte lentamente, ma con decisione, il mercato del lavoro a Prato, come dimostra la scelta dell’agenzia per il lavoro Adhr Group di inaugurare una nuova filale del gruppo proprio nel capoluogo toscano all’interno di uno dei principali poli produttivi cittadini, il centro direzionale Leonardo da Vinci in via Rimini.

Le figure richieste

La filiale apre e ricerca diversi profili per alcune delle più importanti aziende del territorio che, con il mercato in ripartenza, cercano nuovo personale specializzato e non: dal tessile, che vorrà essere il futuro core business della filiale, con la ricerca di professionisti in filatura, tessitura, rifinizione e tintoria, fino al settore metalmeccanico, chimico ed edile, con figure tecniche che vanno dall’operaio metalmeccanico al manutentore elettromeccanico fino a mulettisti e operai edili. Ci sono anche diverse posizioni vacanti rivolte nello specifico a categorie protette, legate al controllo qualità, settore impiegatizio e receptionist.

Come candidarsi

Il centro tessile di Prato rappresenta, per l’appunto, uno dei più importanti distretti industriali in Italia, famoso per il suo "panno pratese" e caposaldo per i più noti marchi internazionali della moda. Chi vuole candidarsi può farlo direttamente sul sito www.adhr.it o scrivendo a prato@adhr.it.