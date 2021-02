Resort di lusso in Sicilia, al Th Cinisi Florio Park Hotel si cerca personale: 40 posti di lavoro

E' previsto un rebranding del resort che con Th Resorts entra a far parte del portfolio della società che già gestisce 30 strutture in tutta Italia con più di 6.800 camere

TH Resorts - gruppo leader nel settore turistico, partecipato al 46% da Cdp Equity, società di Cassa Depositi e Prestiti - ha preso in gestione il Florio Park Hotel a Cinisi, nel palermitano. E' previsto un rebranding del resort, il cui nome diventerà TH Cinisi Florio Park Hotel, entrando a far parte del portfolio della società che già gestisce 30 strutture in tutta Italia con più di 6.800 camere.

I nuovi posti di lavoro

Nelle prossime settimane comincerà la selezione e il recruiting del personale, circa quaranta addetti ai servizi di ristorazione e ricevimento, che verrà scelto preferibilmente tra le professionalità già presenti in loco (le candidature possono essere presentate compilando il form presente nella sezione lavora con noi del sito www.th-resorts.com).

Un albergo a quattro stelle

Il TH Cinisi Florio Park Hotel è una struttura storica della Sicilia Occidentale, prima operazione nel campo della proprietà alberghiera di Giuseppe Cassarà, autorevole esponente del turismo siciliano, scomparso poco più di un anno fa. L’albergo a quattro stelle, situato all’interno di un parco di quattro ettari, è dotato di 200 camere, che affacciano su una splendida spiaggia di sabbia fine e dorata, a cui si aggiungono piscine, terrazza solarium, centro benessere e un centro congressi, in grado di accogliere fino a 400 persone.