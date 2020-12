The Fork, nuove offerte di lavoro in Italia e all’estero: come candidarsi

La piattaforma di prenotazione di ristoranti online offre nuove opportunità in Italia e all’estero. Tutti i settori in cui viene richiesto nuovo personale

Nuove opportunità di lavoro in tutta Italia e all'estero presso The Fork. La piattaforma di prenotazione di ristoranti online, che fa parte di TripAdvisor, seleziona personale per portare avanti la sua mission di trasformare il modo in cui le persone vanno al ristorante. Una sfida che va avanti anche quest'anno, con l’obiettivo di superare il difficilissimo momento che sta vivendo il comparto della ristorazione a causa del Coronavirus.

The Fork è ormai presente in decine di Paesi ed è in continua crescita. Per questo è costantemente alla ricerca di risorse qualificate da inserire in Italia e all'estero. Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi.

In particolare, The Fork cerca personale nei seguenti settori:

Engineering & IT;

Customer Service & Content;

Marketing & Creative;

Product Management;

Data Science 8 Analytics;

Finance & Accounting.

In particolare, nel nostro Paese, sono attualmente aperte le seguenti posizioni

Torino

Associate Engineering Director, Payment: i requisiti;

Senior iOS Developer H/F: i requisiti

Vista l’espansione del gruppo potrebbero presto essere aperte nuove posizioni anche a Milano e Bologna.

Chi volesse tenersi aggiornato su tutte le opportunità future può creare un Job Alert a questo indirizzo.

Potete consultare le nuove opportunità di lavoro all'estero presso The Fork, nei vari settori sopra menzionati, a questo indirizzo.