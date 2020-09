Unieuro cerca personale, assunzioni in diverse regioni: ecco dove

Offerte di lavoro in casa Unieuro. La catena di negozi specializzata in elettronica ed elettrodomestici cerca nuovo personale da assumere per i suoi punti vendita sparsi in tutta Italia. Le posizioni aperte sono per nuovi posti di lavoro (ma anche stage) in Piemonte, Marche, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

Le posizioni aperte in Unieuro

Unieuro cerca addetti alla vendita e tirocinanti aiuto commessi tra Merano (Bolzano), Feltre (Biella), Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno), Faenza e Rugo (Ravenna). I candidati ideali hanno già maturato un’esperienza nel settore retail e sono in grado di allestire gli spazi espositivi e di monitorare scote e merce in arrivo all’interno di un punto vendita. Inoltre devono avere doti organizzative e di ascolto al cliente, capacità analitiche e devono essere disponibili a lavorare nel weekend e nei festivi. Gli stage (della durata di 3-6 mesi per i quali è previsto un rimborso spese) invece sono rivolti a giovani spigliati, determinati e con capacità organizzative.

Come candiarsi per lavorare in Unieuro

Le candidature possono essere mandate attraverso la sezione dedicata al recruiting del sito web di Unieuro “Lavora con noi”. Lì è possibile trovare tutte le posizioni aperte per lavorare nei negozi e in sede alle quali è possibile rispondere online. Basta selezionare l’opportunità di impiego di interesse, attendere l’apertura della finestra con la scheda descrittiva e compilare il modulo di candidatura. È altresì possibile inviare un’autocandidatura, registrando il curriculum vitae nel data base aziendale.