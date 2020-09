Offerte di lavoro in Clementoni, come tornare bambini: assunzioni in Italia e all'estero

Lavorare e tornare un po’ bambini. Clementoni, l’azienda italiana che produce giochi educativi per bambini, sta cercando personale da assumere in Italia e all’estero. Customer service specialist, controller, programmatore vb net, junior product manager, junior software engineer, key account manager sono i profili richiesti che saranno assunti nelle Marche e in Olanda. A candidarsi potranno essere sia candidati esperti che profili junior.

I profili che Clementoni assume

I customer service specialist che Clementoni assumerà dovranno conoscere bene l’inglese e una seconda lingua (preferibilmente il tedesco), devono avere capacità comunicative ed essere in grado di lavorare anche in situazioni stressanti. I controller, invece, devono essere laureati in Economia o Finanze, avere 3-4 anni di esperienza nel controllo di gestione, avere un’ottima conoscenza dell’inglese e avere familiarità con contabilità e bilancio. Inoltre deve saper usare il pacchetto Office, soprattutto Excel, Access e PowerPoint.

Clementoni cerca anche un programmatore vb net, un junior product manager e un junior software engineer. Il primo deve avere esperienza pregressa di 2 anni, ottime conoscenza di VB.NET (VB6, Visual Studio 2005, Visual Studio 2015), ASP.NET, .NET Framework, Javascript e linguaggio SQL (Oracle / SQL Server). Il secondo deve conoscere bene l’inglese, essere laureato (indifferente se ha fatto percorso di tipo economico, umanistico o scientifico) e avere esperienza nel mondo del bambino (di tipo ricreativo, didattico o sportivo). Il terzo, infine, deve avere laurea in Ingegneria o Ingegneria informatica e conoscere almeno uno dei principali paradigmi di Software Design (come Agile, Waterfall),paradigma di programmazione Object-Oriented, sistema operativo Android.

L’azienda italiana, infine, assume anche all’estero e più precisamente in Olanda. Clementoni sta infatti cercando per il mercato olandese una risorsa laureata che abbia almeno 5 anni di esperienza nel ruolo di key account manager, preferibilmente avuta in un’azienda di vendita. Inoltre deve avere un’eccellente conoscenza della lingua inglese. Saranno preferiti i candidati che vanteranno anche la conoscenza ottimale del francese.

Come candidarsi per lavorare con Clementoni

Per candidarsi è possibile fare l’application attraverso il sito web alla sezione dedicata al recruiting. Cliccando così su “Lavora con noi”, in fondo alla homepage di www.clementoni.com, è possibile ritrovare tutte le offerte e le opportunità di impiego e mandare il proprio curriculum vitae. Basterà registrarsi e conservare login e password per le future candidature. La registrazione sul sito è gratuita.