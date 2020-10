Lavoro all’estero, coltivatori di tulipani: 8 posti disponibili in Svezia

Una nuova opportunità per chi fosse interessato ad un lavoro stagionale all'estero in ambito florovivaistico. Eures Puglia segnala che l'azienda svedese Lennartssons Handelsträdgård, specializzata nella coltivazione e nella vendita di tulipani, sta cercando 8 lavoratori da assumere per il periodo compreso tra dicembre 2020 ed aprile 2021.

Offerta di lavoro, coltivatore di tulipani in Svezia, i requisiti

Aver già lavorato in serre o campi è tra i requisiti preferenziali per lavorare come coltivatore di tulipani, ma possono candidarsi anche persone alla prima esperienza che abbiano voglia di imparare.

Tra i requisiti specifici necessari ci sono:

una buona conoscenza della lingua inglese;

capacità di organizzazione;

un'attitudine positiva e socievole.

L'azienda florovivaistica Lennartssons Handelsträdgård, il datore di lavoro, metterà a disposizione delle risorse selezionate un’abitazione ristrutturata e articolata su due piani, fornita di cucina, wi-fi gratis e sala TV comune.

Si tratta di un'azienda a conduzione famigliare, che impiega lavoratori provenienti da differenti contesti multiculturali ed è attiva da più di 30 anni nella coltivazione e nella vendita dei tulipani.

La sede è nel sud-ovest della Svezia a Väröbacka, area urbana nel comune di Varberg.

Offerte lavoro, coltivatore tulipani in Svezia: la retribuzione

Le persone selezionate avranno un contratto stagionale con orario lavorativo a tempo pieno, dalle 07:00 alle 16:00, con un certo livello di flessibilità legato agli ordini che verranno effettuati dai clienti. Il compito principale sarà quello di piantare, raccogliere e imballare i fiori coltivati dall’azienda.

Lo stipendio è di 100 corone svedesi (circa 10 euro) lorde per ora di lavoro. Inoltre, la paga dei giorni festivi sarà incrementata del 12%.

Offerte di lavoro, coltivatore tulipani in Svezia: come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi inviando una mail a tina@lenhtg.se e, in copia conoscenza, a eurespuglia@regione.puglia.it. La mail dovrà avere nell’oggetto la dicitura “Tulip farm workers SWEDEN” e in allegato il curriculum vitae in inglese.

Per inviare le candidature c’è tempo fino al 7 novembre 2020.

Trovate maggiori informazioni al seguente indirizzo.