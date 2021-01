Settore autotrasporti, Nicolosi Trasporti seleziona nuovi autisti

L'azienda che ha sede a Catania è alla ricerca di personale da assumere a tempo indeterminato. Quali sono i requisiti e come fare per candidarsi

Nuove opportunità di lavoro per autotrasportatori nel centro e nord Italia. La Nicolosi Trasporti srl sta selezionando autisti, con provata esperienza pluriennale per trasporto a temperatura controllata, muniti di patente E, CQC e carta tachigrafica, è gradito patentino ADR per lavoro di linea centro e nord Italia con permanenza media di due-tre settimane.

Inoltre si selezionano autisti, aventi requisiti precedentemente menzionati, per le sedi di Volpiano (Torino), Biandrate (Novara) e Somaglia (Lodi) per lavoro interregionale al nord.

Come candidarsi

L'assunzione sarà, con un periodo di prova con contratto determinato da trasformare a indeterminato. Retribuzione ed inquadramento CCNL 7370 livello 3 super.

Coloro che fossero interessati possono inviare email a: candidatura@nicolositrasporti.com