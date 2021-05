PAM assume in tutta Italia: le posizioni aperte e come candidarsi

Sono numerose le ricerche attualmente in corso. Come avviene la selezione del personale e come proporre la vostra candidatura

Nuove assunzioni in tutta Italia presso il gruppo PAM. Si cercano sia giovani al primo impiego che candidati con maggiore esperienza. Qui di seguito troverete le posizioni attualmente aperte, alcune informazioni sulle modalità di recruiting del personale e su come proporre la vostra candidatura.

Il Gruppo PAM

Fu proprio il Gruppo PAM a portare in Italia il concetto di supermercato. Negli anni, infatti, quello che oggi è un luogo così famigliare, appariva come qualcosa di altamente nuovo e quasi esotico. PAM, dall'America, importò l'idea di supermercato, aprendo a Padova il primo punto vendita del Gruppo.

Da allora la catena di supermercati si è costantemente espansa su tutto il nostro territorio nazionale, seguendo il suo acronimo che ne sintetizza il motto: Pam significa “Più A Meno”. Oggi è presente in Italia con 1035 punti vendita distribuiti in 12 regioni, suddivisi in Ipermercati Panorama, Supermercati e Superstore Pam, Convenience Store Pam local e la novità del 2019, Pam city, negozi di prossimità urbana. Nella penisola sono inoltre presenti i discount In's, con oltre 450 negozi.

Il gruppo PAM, grazie anche alle aperture degli ultimi anni, ha quasi 10 mila collaboratori. Tra le nuove aperture, proprio, in questo mese di maggio ci sono due nuovi PAM local, uno a Roma e uno a Milano.

PAM, Lavora con noi

Essendo in costante crescita, PAM è sempre alla ricerca di persone professionali, motivate e che siano ricche di entusiasmo. PAM offre ai giovani al primo impiego percorsi formativi on the job. Sono attive, inoltre, numerose offerte di lavoro per i negozi e per le attività in sede. Sono queste le posizioni attualmente aperte:

capo reparto forno - Marghera;

capo reparto ortofrutta - Trieste;

capo reparto ortofrutta - Prato;

addetti alle vendite - Barberino;

addetti Pescheria - Toscana;

addetti alle vendite - Lignano;

specialista gastronomia - Brescia;

specialista Pescheria - Brescia;

tirocinamente addetto/a alle vendite - Verona;

tirocinante Addetto/a vendite Bologna;

Responsabile punto vendita IN'S.

Trovate l’elenco completo e costantemente aggiornato delle ricerche attualmente in corso per lavorare per il gruppo PAM al seguente indirizzo.

Lavoro in PAM: come mandare il CV

All’interno della sezione Lavora con Noi del Gruppo PAM è possibile inserire il proprio CV, indicando:

la società di interesse (Pam, Panorama, Pam local, IN'S);

il settore aziendale di interesse (acquisti, amministrazione, finanza, controllo, legale, logistica, marketing, risorse umane);

le Regioni d'interesse;

le province d'interesse;

le disponibilità contrattuali;

le tipologie di contratto.

Il candidato deve compilare dettagliatamente la sezione anagrafica. Andrà poi a inserire i dati più importanti per riuscire a superare la selezione e accedere al colloquio.

Dovrà indicare la sua formazione, il livello di istruzione e il titolo di studio. I candidati al primo impiego dovranno poi indicare se si tratta della prima esperienza professionale. Le persone che sono, invece, a un altro livello di carriera dovranno riepilogare le proprie esperienze lavorative.

Andranno indicate il livello di conoscenza della lingua inglese su una scala da sufficiente a ottimo e le conoscenze informatiche, in particolare il pacchetto Office (Word, Excel, Power Point e Access) su una scala da sufficiente a ottimo. Andrà poi allegato il Curriculum vitae completo.

Nella sezione Lavora con noi del Gruppo PAM, a questo indirizzo, potete inserire il vostro curriculum