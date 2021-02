Piaggio ha bisogno di personale: 400 nuove assunzioni in Toscana

La Piaggio, secondo il piano di assunzioni previste per il 2021, assumerà 400 nuove risorse per la propria sede di Pontedera, in provincia di Pisa. La storica azienda produttrice di motoveicoli ha bisogno di aumentare il proprio personale per portare avanti il proprio programma di investimenti per la produzione del veicolo commerciale New Porter e per lo sviluppo della gamma dei veicoli a 2 ruote, dove sta puntando sui modelli elettrici.

Già in questo mese di febbraio saranno assunti 289 dipendenti, mentre a marzo i nuovi assunti saranno 90. Nel primo mese del 2021 Piaggio aveva inserito in azienda 48 nuove risorse.

I contratti, come previsto dal nuovo Piano Industriale, sono a tempo determinato. Tra gli assunti ci sono anche alcune figure che facevano parte del personale Piaggio a cui è stato offerto un rinnovo contrattuale.

Si prevede l'assunzione con contratto a termine di 427 lavoratori, molti dei quali già impiegati negli anni 2019/2020. I nuovi contratti e i rinnovi sono a termine, ma hanno una durata più estesa rispetto al passato.

Piaggio assunzioni 2021

Il Gruppo Piaggio, secondo il Piano Industriale 2021, prevede di finalizzare 400 assunzioni a termine. Sono, pertanto, particolarmente richieste figure professionali da impiegare nella linea produttiva come operai, meccanici e tecnici. A seconda delle necessità potrebbero aprirsi nuove posizioni.

Chi volesse candidarsi alle nuove posizioni del gruppo può mandare la propria candidatura a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, inoltre, che il gruppo Piaggio è sempre in cerca di giovani di talento e brillanti neo-laureati e offre opportunità di stage o percorsi ad hoc in azienda per svolgere la propria tesi di laurea.