Da Ryanair a WizzAir, le compagnie aeree che assumono

Piloti d'aereo cercasi. Le compagnie aeree di tutto il mondo sono alla ricerca di nuovi piloti, assistenti di volo e personale tecnico da poter reclutare. Un fenomeno globale collegato alla forte ripresa del trasporto aereo dopo la fine delle restrizioni introdotte a causa della pandemia. Ryanair ha annunciato il reclutamento di 2mila nuovi piloti nei prossimi tre anni e tramite la collegata Crewlink sta selezionando centinaia di assistenti di volo, WizzAir intende assumere 4.600 piloti entro il 2030, Airfrance ne cerca un centinaio entro quest’anno e altri 200 nel 2023, mentre Eurowings vuole assumere 1.500 piloti e assistenti di volo nei prossimi 24 mesi.

Situazione simile anche in Italia, dove Ita Airways ha avviato i corsi per la formazione di 52 nuovi piloti, Neos cerca primi ufficiali per velivoli B737 e assistenti di volo e anche la nuova compagnia AeroItalia si prepara ad assumere quasi 2.500 persone tra personale di volo e di terra entro il 2023. Le opportunità di lavoro nel settore dell’aviazione saranno il tema centrale di "Fly Future 2022", il nuovo evento dedicato agli appassionati del volo e ai giovani che intendano trovare un’occupazione nel trasporto aereo. Questo evento si svolgerà nei giorni 23 e 24 maggio presso l’Università Europea di Roma.

"Dopo il blocco per la pandemia, il mondo dell’aviazione commerciale è tornato a crescere e ad assumere", conferma Luciano Castro, presidente di Fly Future. "La Iata, l’associazione internazionale del trasporto aereo, ha infatti registrato un aumento del traffico passeggeri del 115,9% nel febbraio scorso rispetto allo stesso mese del 2021. Le compagnie aeree hanno perciò la necessità di assumere migliaia di nuovi piloti, assistenti di volo, tecnici e molti altri professionisti. Un’opportunità che sta attraendo tanti giovani anche in Italia, che affollano istituti aeronautici, scuole di volo e anche le selezioni per gli equipaggi di cabina, interessati ad un lavoro sicuro, prestigioso e ben retribuito. A questi giovani si rivolge il nostro evento a Roma, che intende fornire loro informazioni e contatti per un futuro lavorativo nell’aviazione".