Concorsi, Polizia di Stato: 52 posti per commissari tecnici

Sono aperte le candidature per le nuove selezioni pubbliche. I vincitori potranno frequentare i corsi per iniziare la carriera di funzionari di Polizia di Stato

Il Ministero dell'Interno ha indetto quattro concorsi per assumere 52 nuovi Commissari Tecnici della Polizia di Stato. I vincitori del concorso potranno frequentare i corsi di formazione per iniziare la carriera di funzionari di Polizia di Stato. Per presentare la domanda di ammissione c'è tempo fino al 23 maggio. Qui di seguito trovate i posti disponibili, i requisiti e alcune informazioni sulle materie d'esame.

Concorso 2021 Polizia di Stato: 52 commissari tecnici

Qui di seguito trovate i posti disponibili:

6 posti di commissario tecnico chimico del ruolo dei chimici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;

24 posti di commissario tecnico fisico del ruolo dei fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui 8 posti al Settore Polizia Scientifica, 14 posti al Settore Telematica e 2 posti al Settore Equipaggiamento;

13 posti di commissario tecnico ingegnere del ruolo degli ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui 1 posto al Settore Polizia Scientifica, 2 posti al Settore Telematica, 2 posti al Settore Motorizzazione, 8 posti al Settore Accasermamento;

9 posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Sul concorso operano le riserve previste dalla legge che sono indicate all’interno dei rispettivi bandi.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge, dalla cittadinanza italiana, all'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. Devono, inoltre, avere un'età non inferiore a 18 anni e non aver compiuto ancora 30 anni.

Per l'elenco completo dei requisiti generali vi invitiamo a un'attenta lettura dei rispettivi bandi.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla funzione per la quale si candidano:

1)Commissari Tecnici Chimici

laurea in Scienze Chimiche o in Scienze e tecnologie della chimica industriale;

iscrizione alla sezione A settore Chimica dell’albo professionale dei chimici.

2) Commissari Tecnici Fisici

Settore Polizia Scientifica: laurea in Fisica o Ingegneria, nelle classi e ordinamenti indicati nel bando;

Settore Telecomunicazioni: laurea in Ingegneria o Informatica, nelle classi e ordinamenti indicati nel bando;

Settore Equipaggiamento, possesso della laurea in Ingegneria gestionale, Scienze dell’economia, Scienze chimiche, Scienze e tecnologie della chimica industriale o Scienze e Ingegneria dei materiali.

3) Commissari Tecnici Ingegneri

laurea in Ingegneria, nelle classi e ordinamenti specificati nei bandi;

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;

iscrizione alla sezione A dell’albo professionale.

4) Commissari tecnici psicologi

laurea in psicologia;

abilitazione della professione di psicologo;

iscrizione al relativo albo professionale.

I concorsi prevedono accertamenti psico-fisici, accertamenti attitudinali, prove scritte, valutazione dei titoli dei candidati, prove orali.

Trovate le materie oggetto delle prove d'esame all'interno dei rispettivi bandi.

Può essere indetta una prova preselettiva in relazione al numero delle domande.

Domande di ammissione

Per candidarsi, da questo indirizzo, c'è tempo fino al 23 maggio.