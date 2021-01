Premio Combat Prize, il concorso internazionale dedicato all'arte contemporanea: come partecipare

Aperte le iscrizioni per la dodicesima edizione del "Premio Combat Prize", concorso internazionale finalizzato alla continua ricerca dei diversi percorsi e talenti che caratterizzano l’arte contemporanea. Riconosciuto tra i premi più importanti nel sistema dell’arte contemporanea in Italia si presenta anche quest’anno in una veste rinnovata. Sarà il Museo Giovanni Fattori di Livorno - Granai di villa Mimbelli, sede principale, a ospitare la mostra finale degli ottanta finalisti che quest’anno si svolgerà dal 18 settembre al 9 ottobre 2021.

Le novità dei questa edizione

Oltre ai consueti riconoscimenti in denaro, spicca tra le novità la sezione "Video - Performace art", oltre a un premio speciale offerto dall’associazione culturale Blob Art che promuoverà nella sua programmazione 2022 uno degli artisti finalisti attraverso una mostra personale al Sac spazio arte contemporanea di Livorno. Il premio speciale, ideato per portare avanti la ricerca artistica e dare continuità al confronto aperto durante la partecipazione al premio, prevede anche una pubblicazione editoriale dedicata.

Si consolida inoltre il progetto Art tracker, in collaborazione con Lucca Art Fair, nel quale tre artisti selezionati tra i finalisti saranno inseriti nella programmazione eventi della fiera con un progetto curatoriale inedito e il Premio Poliart, che vedrà l’azienda leader nella lavorazione del polistirene espanso, sostenere la produzione di un’opera di un artista selezionato tra i finalisti, rafforzando così il fruttuoso dialogo tra arte, impresa e territorio, fondamentale per lo sviluppo e la conoscenza degli artisti contemporanei.

I premi