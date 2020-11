Raccontare le buone notizie dello sport, il bando che premia i giornalisti sportivi

Raccontare le buone notizie dello sport, dare risalto a quelle storie di cronaca che hanno saputo mettere in luce lo sport come agenzia educativa e come strumento di responsabilità sociale e crescita per il territorio, grazie alla sua capacità di parlare e arrivare alle persone. È questo l’obiettivo di “Estra per lo sport: raccontare le buone notizie”, il premio giornalistico messo in campo dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) e Sg Plus Ghiretti & Partners.

Chi può partecipare

Un premio in denaro rivolto a tutti quei giornalisti aretini - Estra è infatti una multiutility a partecipazione pubblica di Prato - che sapranno raccontare lo sport attraverso i suoi valori e il suo più intimo significato. Saranno ammessi al bando gli elaborati realizzati dal 15 dicembre 2019 al 30 giugno 2021. Possono partecipare giornalisti, professionisti o pubblicisti, regolarmente iscritti all’Ordine dei Giornalisti, allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’OdG e infine collaboratori di testate giornalistiche registrate.

I premi

Sarà assegnato un premio di 1.500 a tre vincitori, ognuno in gara per una categoria ad hoc (televisione e radio, carta stampata e web e blog). La giuria, composta da persone di alto profilo giornalistico e sportivo, a proprio insindacabile giudizio, potrà inoltre assegnare quattro premi speciali (del valore di 1.000 euro ciascuno). Si aggiungono così il premio alla carriera, il premio “Donna di Sport”, da attribuire a una giornalista che si sia occupata di sport al femminile, il premio “Daniele Redaelli”, dedicato agli under 30 (siano essi studenti di master, di scuole di giornalismo, praticanti o collaboratori di testate riconosciute a livello nazionale) e il premio “Estra per il territorio”, per valorizzare il lavoro dei giornalisti delle regioni Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise.

Come partecipare

Il lavoro, la scheda personale e gli allegati (testi o copioni, fotocopie, documenti personali) possono pervenire in due modalità: o tramite posta elettronica all’indirizzo indirizzo e-mail premiogiornalistico@estraspa.it o via posta, in un’unica busta, all’indirizzo: Premio “Estra per lo sport”, c/o SG Plus Ghiretti & Partners, Via Emilio Casa 7/2 A, 43121, Parma. Il termine per l’invio della domanda è fissato al 30 giugno 2021. Per il materiale spedito a mezzo posta farà fede la data di ricezione.