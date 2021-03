Premio Giacomo Matteotti, 10 mila euro in palio per saggi e tesi di laurea: il bando

Un premio rivolto a chiunque sia in grado di produrre opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita del giovane deputato trucidato nel 1924

Un premio intitolato a Giacomo Matteotti rivolto a chiunque sia in grado di produrre opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita del giovane deputato trucidato nel 1924. E' partita la nuova edizione del premio che mette in palio fino a 10 mila euro. C'è tempo fino al 29 aprile.

Le sezioni previste

In particolare sono tre le sezioni previste per la XVII edizione del concorso:

Saggistica (10 mila euro in palio)

Opere letterarie e teatrali (10 mila euro in palio)

Tesi di laurea (5 mila euro in palio)

Come partecipare

Per essere ammesse al bando, tutte le opere devono essere state pubblicate per la prima volta nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. La scadenza per prendere parte al premio è il 29 aprile 2021, la cerimonia di premiazione si svolgerà invece a Roma il 22 ottobre 2021 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.