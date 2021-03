Ispa Award, il primo premio fotografico italiano dedicato alla sostenibilità: 10 mila euro in palio

La sostenibilità ambientale, in tutte le sue possibili declinazioni, dalla riduzione dell’inquinamento e delle emissioni nocive alla tutela della biodiversità; il rispetto dei diritti umani, culturali e sociali e le implicazioni politiche che ne conseguono in termini di governance, per costruire una catena del valore tra governi, aziende, associazioni e individui: sono queste le tematiche dell’Ispa Award, il primo premio fotografico italiano dedicato alla sostenibilità.

Il premio consiste nel raccontare, attraverso la fotografia, momenti di sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e governance sostenibile. Temi e concetti chiave per lo sviluppo futuro del nostro pianeta, sintetizzati anche nell’acronimo internazionale Esg (Environmental, Social and Governance), nato in ambito economico-finanziario e diventato l’espressione di una visione a 360 gradi di sviluppo sostenibile, nel segno dell’innovazione, del benessere accessibile, della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.

Come nasce il progetto

Il progetto è nato nel 2020 da un’idea dell’agenzia fotogiornalistica Parallelozero, in collaborazione conPimco, tra le principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo e main sponsor del concorso, con l’obiettivo di rispondere alla crescente esigenza di raccontare storie italiane di progresso verso un futuro più sostenibile. Su questa scia, la fotografia è lo strumento privilegiato per offrire attraverso l’immediatezza delle immagini, una testimonianza di buone pratiche dagli effetti positivi.

Nella sua prima edizione, il premio ha visto la partecipazione di circa 250 fotografi, di 16 nazionalità diverse, con oltre 1700 fotografie arrivate da ogni parte del mondo. Anche quest’anno Ispa Award conferma la sua vocazione di premio internazionale ed è aperto a tutte le categorie di fotografi, senza limiti di età, italiani e stranieri. Tutte le fotografie dovranno essere realizzate sul territorio italiano. L’iscrizione è gratuita.

I premi e le categorie

Il Grant di 10.000 euro, per la produzione di un progetto fotografico completo da realizzarsi tra il mese di aprile e il mese di ottobre 2021. Il Grant Ispa Award è l’unico premio in Italia ad offrire l’opportunità di sviluppare in sei mesi la produzione di un intero progetto fotografico sostenendolo concretamente con un finanziamento

Il premio per la migliore foto singola di 1.500 euro

Il premio per la migliore storia fotografica di 3.500 euro

L’iscrizione e la mostra

Le iscrizioni sono già aperte. Sul portale www.ispaward.com è possibile leggere il regolamento e scaricare le istruzioni per presentare i propri lavori. I progetti vincitori verranno esposti in una mostra fisica o digitale (a seconda degli sviluppi legati alla pandemia) prevista tra ottobre e novembre 2021. La sede e le modalità verranno comunicate in seguito.

La giuria

I progetti verranno selezionati da una giuria internazionale composta da giornalisti, fotografi e photo editor e presieduta dalla giornalista e conduttrice televisiva Rai Tiziana Ferrario. La giuria è composta da Martina Bacigalupo (fotografa e direttrice della fotografia del magazine francese 6Mois), Renata Ferri (caporedattore, photo editor di iO Donna / Rcs); Lars Lindemann (direttore della fotografia di Geo Magazin Germania), Luca Locatelli (fotografo).